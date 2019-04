Una giornata che l'ambiente fiorentino ricorderà per anni. Tutto in poche ore, un capovolgimento di fronte non troppo inaspettato, ma quantomeno inatteso nelle tempistiche. Stefano Pioli si è dimesso, Vincenzo Montella corre velocemente verso il ritorno sulla panchina della Fiorentina. L'Aeroplanino ha fatto sognare la piazza viola dal 2012 al 2015 e, dopo aver ricucito il rapporto con la famiglia Della Valle nelle scorse settimane, ha sbaragliato la concorrenza di un possibile traghettatore fino al termine della stagione, soluzione che avrebbe aperto la strada all'arrivo di Eusebio Di Francesco in estate. Montella firmerà un contratto fino al 2020 e dirigerà già domani il primo allenamento.



LITIGI - Dopo la partita contro il Frosinone, vinta dai laziali per 0-1 grazie alla rete di Ciofani, la società aveva emesso un comunicato nel quale si prendeva 48 ore di tempo per decidere il futuro. L'indomani mattina, a Milano, il dg Pantaleo Corvino incontrava Andrea Della Valle insieme al presidente Mario Cognigni, mentre in collegamento c'erano Giancarlo Antognoni da Firenze e Diego Della Valle da Hong Kong: un meeting nel quale è stato partorito un ulteriore comunicato, all'interno del quale si chiedevano orgoglio alla squadra e serietà e competenza a Pioli. Troppo per il tecnico, già da un mese in rotta con la società. Così, dopo un confronto avvenuto stamani al centro sportivo, la decisione di mollare e dimettersi. IPOTESI - Nelle ore immediatamente successive alla vicenda, il tecnico della Primavera Emiliano Bigica risultava essere il maggior indiziato a rivestire il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il suo vice sarebbe stato Francesco Baiano. Tutto ciò in funzione dell'arrivo, in estate, di Eusebio Di Francesco, primo nome sul taccuino dei Della Valle e già bloccato da Corvino, che lo aveva cercato per il post-Sousa prima di virare su Pioli. Nel frattempo, però, nelle scorse settimane, la proprietà aveva ricucito il rapporto con Montella: in pochi minuti, la suggestione è stata messa nero su bianco. "Finì male, con malintesi che per fortuna ho avuto modo di chiarire, finché sono stato sotto contratto mi sono comportato sempre bene nei confronti della Fiorentina", aveva raccontato ai microfoni di Sky. E ora sarà di nuovo Montella-Viola, siamo ai dettagli.