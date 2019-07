Prima conferenza stampa di Vincenzo Montella dal ritiro della Fiorentina di Moena, dove ha iniziato a toccare tutti i temi dolenti che dovrà affrontare fino all'inizio della stagione:



Che stagione sarà?

"Abbiamo azzerato tutto. Siamo ripartiti da capo. Ho veramente tanto entusiasmo. Pradè ha detto di avere calma e pazienza ma ha detto che ci darà una squadra competitiva e sono tranquillo. Abbiamo voglia di ripartire, con un po' di pazienza e la chiedo anche a me stesso, perché un allenatore vorrebbe avere tutto e subito".



Come lavorare sulla squadra?

"Lavoriamo sulla visione. E' più facile capire in questo contesto chi è idoneo o meno a un progetto tecnico e un modello di gioco di un certo tipo. Il ritiro è funzionale per questo ed è anche buono avere un po' di tempo per capire chi può essere utile per il nostro percorso".



La preparazione e il torneo in America?

"Io avrei preferito rimanere in un'unica sede per lavorare in maniera più continuativa. Ma capisco al proprietà che aveva voglia di seguire la squadra da vicino. Da parte mia c'è la massima disponibilità anche se si spezza qualcosa e ci sarà meno tempo per poter lavorare. Il presidente però è entusiasta ed era giusto accontentarlo".