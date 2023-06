Vincenzo Montella a Sky parla del suo rapporto con Silvio Berlusconi: "In parte pensava di avere ancora il Milan stellare di un tempo, su alcune cose non eravamo d'accordo... Avevo ottimi calciatori, però... Lui voleva due attaccanti in campo, ma io pensavo di non averne due che potessero giocare contemporaneamente nel Milan. Io ho accettato le critiche. Poi c'è stata la mediazione di Galliani. Insieme abbiamo vinto l'ultimo trofeo".