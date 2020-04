Vincenzo Montella, ex attaccante della Roma, parla a Sky Sport di Totti e Del Piero: “Chi è più completo? Bella domanda. Io ho avuto il privilegio di giocare con Totti nel pieno della carriera per 7-8 anni, Del Piero lo conoscevo meno, ci incrociavamo da avversari e in Nazionale. Francesco negli anni si è trasformato in centravanti, Del Piero è stata una grande seconda punta, con tanti gol nelle gambe”.