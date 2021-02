Paolo Montero, ex difensore della Juve, parla in diretta su Twitch con Christian Vieri: "La Juve di Pirlo? A me le ultime partite sono piaciute. Ho visto una gran Juve contro l'Inter. Ha giocato da grande squadra. Ha gli obiettivi chiari. Andrea è intelligente e sta affrontando un periodo di transizione. Togliendo Chiesa, altri si devono rendere conto di dove sono. Se la Juve continua così, con quella determinazione vista contro l'Inter è vicina alla vetta. Ci sono gli scontri diretti e quattro punti, se vinci diventano solo uno. Sono felice di vedere questa Juve qui. Juve-Inter? Per me la sfida più sentita era contro il Milan, ci giocavamo lo scudetto".