Francesco Montervino, ex calciatore di Napoli e Salernitana, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero dell'interesse del Milan per Callejon: "Il Milan cerca Callejon già da gennaio, ora lo spagnolo può andar via. Dato che ha trent'anni, conoscendo la politica, credo che De Laurentiis possa anche decidere di farlo partire. Jorginho è più giovane di Callejon, in questi anni ha fatto molto bene, ma il Napoli con lui farebbe una plusvalenza incredibile e quindi è giusto vada via. Per un giocatore come lui si tratta di cifre incredibili". Così l'ex centrocampista azzurro Francesco Montervino a Radio punto Zero.