Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, occasione in cui è tornato sulla vittoria contro la Juventus: “È stata sicuramente la nostra vittoria più bella in questo campionato. Abbiamo violato il campo di una squadra che ha vinto nove scudetti consecutivi, che ha un campionato come Ronaldo che prima della partita è stato premiato come il “più grande di tutti i tempi”. Credo che anche per il Benevento sia la vittoria che contra di più. Tre anni fa a San Siro io non c’ero, anche quella fu una serata importante. ma questa forse lo è di più. Speriamo solo di dare un significato a questa vittoria”.



LA PARATA PIÙ BELLA – “La parata più bella credo di averla fatta proprio su Ronaldo. Si era nell’ultimo quarto d’oro e il campione portoghese ha vinto una serie di rimpalli in area sulla sinistra, poi quando mi si è parato di fronte mi ha mirato sotto la traversa. Io ho avuto i riflessi pronti per mandare in angolo. Le parete più difficili invece sono state quelle sul colpo indietro di Barba e quella su Morata nel primo tempo”.