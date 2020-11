Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, parla a Fantacalcio.it, raccontando come sta andando la sua stagione fantacalcistica: "Al Fantacalcio sono veramente sfigato. Sono non con 0 punti, ho preso 12 gol in 4 partite. All'asta non mi ero comprato: ero salito a 17, decisamente troppo. Alla fine però mi sono scambiato con um mio amico: gli ho dato Perin, che avevo pagato uguale. Ancora non mi sono schierato, ma lo farò presto: al massimo resto a 0 punti comunque".