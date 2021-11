Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, parla a Tuttosport del momento in casa rossonera: "Oggi il Milan è Pioli dipendente. È lui l’artefice di tutto questo cambiamento. In questi due anni ha migliorato tantissimi giocatori: penso a Calabria, a Tonali, Rebic, Saelemaekers, Leao e tanti altri ancora. Ha una capacità incredibile di riuscire a mettere a proprio agio i giocatori che allena. Riesce a sfruttare al 100% le qualità di ognuno di loro. Pioli ha fatto un lavoro pazzesco in questi due anni di Milan".