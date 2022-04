Remy Cabella, sbarcato al Montpellier in un suggestivo ritorno a casa, ha parlato in conferenza stampa:



"Rimanere a fine stagione? Ci sto pensando e perché no. La cosa più importante per me oggi è il calcio ed essere felice mentre gioco. In primo luogo, voglio finire bene la stagione e se va bene, perché non rimanere?"