Primi due acquisti per la stagione 2023/24 del Montpellier. Il club francese ha annunciato di aver messo sotto contratto due giocatori che dal 30 giugno sarebbero rimasti svincolati: si tratta di Becir Omeragic, difensore dello Zurigo che era stato seguito da diverse squadre italiane in passato, e dell'esterno offensivo libanese Mousa Al-Tamari., attualmente in forza al Leuven.