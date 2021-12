L'attaccante del Monza Mattia Finotto concluderà a gennaio la sua avventura in terra brianzola. Il giocatore, rientrato dopo un lungo infortunio che l'ha costretto ai box per molto tempo, non sta trovando spazio nelle rotazioni di mister Giovanni Stroppa e sarà messo sul mercato per far spazio ad altri profili graditi all'allenatore lodigiano.