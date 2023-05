Scherzi, battute, risate. Eppure qualcosa di vero sotto sembra esserci. Complice il possibile arrivo all'8° posto in Serie A che, nel caso in cui la UEFA decida di estromettere la Juventus dalle prossime competizioni europee, potrebbe valere la qualificazione alla Conference League, il Monza sta ipotizzando di affittare San Siro per disputare i match di carattere continentale. Su questa possibilità, si è espresso il sindaco di Milano Giuseppe Sala.



LE DICHIARAZIONI DI SALA - Nella telefonata in cui Adriano Galliani ha chiesto al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di far giocare il Monza a San Siro, se Inter e Milan non lo usassero più, "il tono era scherzoso però Galliani è una persona ambiziosa, lo conosco da tanti anni. E credo che si siano infilati in questa avventura, lui e Berlusconi, certamente per la passione ma anche per ambizione". Lo ha spiegato oggi lo stesso sindaco, a margine di un evento. "Lui si è informato. Era una telefonata estremamente interlocutoria che però io ho apprezzato e comunque conoscendo il personaggio ho pensato: 'non si sa mai'.



LE ALTRE PAROLE - Uscendo ieri dalla presentazione del libro di Galliani al teatro Manzoni - ha aggiunto -, ho poi incontrato qualche giocatore del Monza e gli ho chiesto se sarebbero felici di giocare a San Siro e la risposta è stata 'evidentemente sì'". "Però questo lo dico con rispetto di Monza, una città straordinaria, molto ben gestita, quindi nessuno vuole rubare niente a nessuno. Siamo più nella fase delle chiacchiere", ha concluso.