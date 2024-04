Derby della Lombardia in programmaPer la formazione bergamasca è l'ultima chiamata per la Champions: la vittoria è d'obbligo per poter sperare di proseguire la rincorsa all'Europa più bella. Non sarà però una partita semplice perché dall'altra parte c'è un Monza a caccia di punti per tentare di qualificarsi tra le prime 8, reduce dal pareggio con cui ha frenato la rivelazione Bologna, che gli ha ridato fiducia.

Partita: Monza-AtalantaData: domenica 21 aprile 2024Orario: 20.45Canale TV: DaznStreaming: DaznDove vederla: Monza-Atalanta sarà su DAZN in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Alessandro Budel.Mister Gasperini apporterà qualche rotazione dopo la gara infrasettimanale con il Liverpool, ma nemmeno troppe perché la sua Atalanta vuole giocarsi tutti i fronti e continuare a rincorrere la Champions. Non c'è nessun squalificato, ma Scalvini resta fuori per infortunio. Diversi i diffidati, Hateboer, Kolasinac, Koopmeiners e Lookman. Il Monza arriva alla partita senza Akpa Akpro, squalificato, diversi infortunati, Bettella, Caprari, Dany Mota, D'Ambrosio, e un paio di diffidati, Djuric e Gagliardini. Mister Palladino cerca di non farsi distrarre dalle voci di mercato che lo vogliono sulla panchina del Torino, mentre Galliani pensa a Nesta per rimpiazzarlo. Attenzione ai grandi ex del match: Colpani e Pessina.

Di Gregorio; Birindelli, Izzo, P. Mari, A. Kyriakopolulos; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Maldini; Djuric.Carnesecchi; Toloi, Hien, Kolasinac; Holm, Ederson, Pasalic, Bakker; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.