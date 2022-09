Il Monza ospita l'Atalanta all'U-Power Stadium, dopo la sconfitta per 3-0 nell'infrasettimanale contro la Roma. L'Atalanta, capolista proprio insieme ai giallorossi, è reduce dal successo per 3-1 contro il Torino. Calcio d'inizio lunedì alle 18:00 (diretta su Dazn). Queste le probabili formazioni:



MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Carboni; Birindelli, Colpani, Barberis, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Petagna



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Okoli, Demiral; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Pasalic; Muriel