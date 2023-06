Il futuro del Monza sarà deciso dai figli di Silvio Berlusconi. Tutto resta legato, in particolare modo. al testamento dell'ex patron, nel quale potrebbero esserci riferimenti alla società o comunque ci sarà una redistribuzione dei pesi nella holding di famiglia tra i figli.



IL FUTURO - Negli ultimi mesi, Berlusconi stesso ha cercato soci di minoranza per supportarlo in questa nuova avventura calcistica, dopo i 31 anni passati come proprietario del Milan. Ha incontrato a Arcore l’armatore greco Evangelos Marinakis, attivo in politica e già proprietario del Nottingham Forest in Inghilterra e dell’Olympiakos in Grecia, da cui proviene l’attuale direttore sportivo del Monza, François Modesto. Inoltre, come spiegato da Calcio&Finanza, la struttura finanziaria di Fininvest ha avviato contatti preliminari con potenziali investitori provenienti dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti.