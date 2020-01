Luca Lombardi ha scelto il Monza. Era seguito anche da Cagliari, Parma e Napoli, ma ha deciso di firmare col club brianzolo. Ora andrà in ritiro a Maiorca con la prima squadra, poi Brocchi deciderà se lasciarlo in prestito fino a giugno alla Recanatese o se portarlo a Monza fin da subito. Il trequartista classe 2002 - assistito dall’agenzia Be Gr8 Sport - nella foto (da sinistra destra) è con Matteo Piraccini (mental coach di Be Gr8 Sport), il direttore sportivo del Monza Antonelli e Gian Luca Bagni (procuratore e Ceo di Be Gr8 Sport).