“Adesso avete le partite contro Inter, Juventus e Milan, se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr***". Silvio Berlusconi, presidente del Monza, era salito agli onori della cronaca per questa battuta pronunciata durante la cena di Natale del club: da allora sono arrivati per i brianzoli il pareggio in extremis contro l’Inter, ma soprattutto la vittoria contro la Juventus di oggi pomeriggio. Ovviamente c’è chi chiede al presidente di mantenere la promessa: “Mi chiedono di mantenere l'impegno, ho ricevuto 100 telefonate”, le parole del numero uno brianzolo.