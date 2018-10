Silvio Berlusconi, patron del Monza, commenta così il pareggio contro la Triestina nella giornata di ieri: "Il Monza mi è piaciuto, ma siamo stati penalizzati dall’arbitro, perché non si dà un rigore come quello che ci hanno dato contro. La Triestina è una squadra fisica e fa troppi falli, davvero tanti falli. Ma è una bella squadra dai".



SU KAKA' - "E’ stata una telefonata fatta da Ricky a Galliani, gli ha fatto una battuta sul fatto della possibilità di andare a Monza. Il giorno dopo ci ha pensato e ha ritelefonato per dire che voleva restare con i suoi figli. E ha fatto bene, lo capisco".