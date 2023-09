Monza-Bologna è il secondo dei posticipi di giovedì 28 settembre alle 18.30 della sesta giornata di Serie A, il primo turno infrasettimanale 2023/23, con calcio d'inizio all'U-Power Stadium nel capoluogo brianzolo. Raffaele Palladino sta provando a risollevare l'inizio a singhiozzo dei suoi e con la vittoria che manca dalla seconda giornata. Imbattuto dopo la gara d'esordio, Thiago Motta si sta meritando il rinnovo di contratto, ma ora ha bisogno di ritrovare un vittoria che manca da tre giornate.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Monza-Bologna, calcio d'inizio alle 18.30 di giovedì 28 settembre allo U-Power Stadium sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile tramite l'app di Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Bonifazi, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Karlsson.