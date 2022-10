Dopo la tragedia che ha coinvolto il difensore Pablo Marì, pochi giorni fa, il Monza torna in campo nel lunedì di campionato e ospita il Bologna all'U-Power Stadium alle 20:45 (diretta su Sky e Dazn). La squadra di Palladino, a 10 punti, è reduce dalla sconfitta per 4-1 contro il Milan, a San Siro, e cerca la riscossa. I rossoblù di Thiago Motta arrivano invece sulla scia del successo dell'ultimo turno contro il Lecce (2-0 firmato da Arnautovic e Ferguson). Di seguito le probabili formazioni:



MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Antov, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Petagna, Caprari. All. Palladino



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic. All. Motta