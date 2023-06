Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan, è in uscita dalla Cremonese al termine della questa stagione. Per questo motivo, rischia di esserci un clamoroso ritorno in coppia al Monza con Adriano Galliani. In questo senso Braida ha risposto così ai microfoni di QS: "Non nego che mi sono già visto con il mio amico Adriano e che ci potrebbe essere l'opportunità di tornare a lavorare insieme. Vediamo come si evolveranno le cose".