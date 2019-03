Intervistato da Il Giorno, Cristian Brocchi ha commentato la situazione del Monza, di cui è allenatore da 5 mesi: "Avevamo in mente di arrivare in Serie B nel giro di in un anno e mezzo, ma dobbiamo provarci già ora. I tifosi devono ritenersi fortunati, dopo i fallimenti e i momenti di difficoltà, il Monza è tornato in pista per qualcosa di bello. Stiamo facendo un buonissimo lavoro, rispettando i programmi anche se siamo partiti tardi visto che il vero Monza si è visto solo dal 19 gennaio e così ora ci troviamo a rincorrere le altre per fare qualcosa di speciale. La Serie C poi è un campionato difficile, ma dobbiamo giocarci tutto fino alla fine. Abbiamo una squadra importante con una società seria alle spalle, che sta imprimendo la mentalità Milan, riorganizzando lo stadio e il centro sportivo per creare qualcosa di grande."