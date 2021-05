Al termine dell'eliminazione subita per mano del Cittadella, il tecnico del Monza,, ha parlato a Dazn: "C'è amarezza, non siamo riusciti a ribaltare la partita d'andata dove sono successe cose assurde. Oggi la squadra ha fatto un'ottima prestazione, figlia di un'annata difficile. Abbiamo dimostrato di avere le carte per poterci giocare la Serie A, l'abbiamo sfiorata in regular season. Poi abbiamo fatto degli errori che hanno condizionato tutto"."Fa rabbia: avevamo un sogno, che era fare il doppio salto. La rabbia rimane, abbiamo fatto una stagione per gli avversari era molto facile giocare contro di noi, si sono nascosti alle nostre spalle. All'inizio abbiamo avuto diversi casi di Covid, poi per un mese ci è mancato il dottor Galliani. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma non siamo riusciti a fare quest'impresa che avremmo sicuramente meritato"."Sì, c'è stata. Tutti ci davano per strafavoriti, anche chi lo era. Siamo arrivati terzi a un soffio dalla Serie A: abbiamo fatto degli errori, a volte la pressone ha pesato. Nell'arco della stagione l'abbiamo gestita molto bene. Peccato per qualche partita in cui potevamo fare di più, ma in Serie B tutti hanno avuto difficoltà, non solo noi. Peccato per quei gol presi a Cittadella"."A volte abbiamo fatto fatica nell'atteggiamento. Noi non siamo una squadra che ha tanti giocatori da furore agonistico, in Serie B lo puoi pagare. All'andata abbiamo mantenuto i nostri concetti e principi, cambiando il sistema di gioco che a volte è relativo"."Abbiamo appena finito la partita, non è tempo di parlare di queste cose. Dobbiamo sbollire, sarà un po' complicato per le dinamiche. Dobbiamo essere consapevoli di aver fatto un buon percorso, abbiamo dato un'identità ben precisa alla squadra. Abbiamo chiuso con la miglior difesa per la seconda stagione di fila".