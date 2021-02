Cristian Brocchi, allenatore del Monza, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Vicenza: “Mi aspetto una gara difficile, intensa contro una squadra che fa dell’agonismo e della corsa uno dei suoi punti di forza. Dovremo essere bravi a farci trovare preparati da questo punto di vista, fare una prestazione gagliarda e di carattere, mettendo alle spalle l’ottima prestazione con l’Empoli e fare il meglio possibile per ribattere colpo su colpo le iniziative del Vicenza. Modulo? Possiamo pensare a qualsiasi cosa, dobbiamo però recuperare i giocatori che hanno una condizione non ideale perché reduci da infortuni come Balotelli, Scozzarella o Ricci. Domani dovremmo fare fronte alle assenze di Bellusci e Boateng e altri due-tre acciaccati dopo l’ultima gara. Dobbiamo mettere in campo i giocatori che stanno bene e chi sarà chiamato in causa mi dovrà mostrare quanta voglia e carattere hanno, mi aspetto delle risposte".