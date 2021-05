Il Monza di Adriano Galliani cambia in panchina. In mattina Cristian Brocchi firmerà la risoluzione del contratto con il club brianzolo, si attende solo l'annuncio ufficiale. Il prossimo allenatore dell'ambizioso club lombardo sarà Giovanni Stroppa al quale verrà chiesta la promozione in serie A. C'è già un accordo totale con l'ex Crotone e, anche in questo caso, è attesa una comunicazione ufficiale già nelle prossime ore.



CONTATTO PER SIMY - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Giovanni Stroppa ieri ha incontrato a Milano Nwanko Simy. L'attuale attaccante del Crotone, protagonista dell'ultima serie A con ben 20 reti, è il grande sogno di Adriano Galliani. Non sarà facile ottenere il sì del nazionale nigeriano, seguito con grande interesse da Torino e Genoa, ma il Monza ci prova davvero. E il contatto di ieri è più di una conferma.