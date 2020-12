Il tecnico del Monza Cristian Brocchi commenta il pesante ko in casa della Reggiana, che ha vinto per 3-0: "Nel calcio bisogna fare gol e concretizzare le azioni, la differenza è che loro hanno calciato facendo gol e noi no, poi diventa difficile. Questo purtroppo è un problema su cui dobbiamo lavorare e migliorare, non riusciamo a concretizzare. Il cambio di modulo? Le abbiamo provate tutte, ho messo una punta in più per avere più presenza in area. Marin è entrato molto bene e ha dato quella palla a Gytkjaer che era di poco in fuorigioco. Bisogna fare gol, perché altrimenti non si vincono le partite. Venezia? Il campionato di B è lungo, dobbiamo essere più cinici e lucidi perché quando si ha l'occasione bisogna fare gol. La Reggiana è andata in vantaggio con le conclusioni da fuori e poi ha vinto le partite, noi le occasioni le abbiamo sprecate".