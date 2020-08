Cristian Brocchi, allenatore del Monza, parla a Sportitalia dopo la vittoria per 6-1 contro la Primavera della Juventus: "La pressione ci sarà sempre, abbiamo iniziato il cammino per arrivare in A, ma fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Dobbiamo provare il salto perché Berlusconi e Galliani hanno comprato il Monza proprio con questo obiettivo. Mercato? Mi aspetto l’innesto di qualche giocatore per puntellare i reparti, ci vogliono giocatori adatti alla nostra mentalità. Pirlo (foto buzzi)? In bocca al lupo ad Andrea, inizia un'avventura diversa rispetto a quella da calciatore, ma piena di stimoli ed affascinante".