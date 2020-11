Cristian Brocchi, allenatore del Monza, parla dopo la vittoria sul Frosinone: "Era molto importante vincere oggi, per dare seguito alla vittoria con il Cittadella. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, è stata una vittoria contro una squadra forte. Siamo in un processo di crescita, abbiamo perso venti giorni del nostro percorso e sono stati difficili. Il gruppo ha dato dimostrazione di essere forte e di voler avere un ruolo di protagonista in questo campionato. Quando fanno gol gli attaccanti è sempre bello, hanno dato un grande aiuto alla squadra. In questo periodo siamo stati criticati di non fare gol ma eravamo stati poco cinici sotto porta a differenza di oggi. Siamo tutti felici".