Monza-Cagliari: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

, calcio d'inizio alle ore 15 di sabato 16 marzo all’U-Power Stadium è una gara valida per la ventinovesima giornata di campionato. I brianzoli proseguono il loro campionato all'insegna della serenità con Palladino, mentre i sardi di Ranieri, dopo due vittorie consecutive di vitale importanza contro Empoli e Salernitana, sono a due punti dal Frosinone terzultimo.Ancora indisponibili D'Ambrosio e Gagliardini, il Monza conferma Bondo accanto a Pessina in mediana e Colpani-Mota-Maldini dietro Djuric. Nel Cagliari mancano Mina e Luvumbo, potrebbe essere data una chance dall'inizio a Shomurodov dopo la doppietta alla Salernitana. L'uzbeko e Lapadula sarebbero così sostenuti da Jankto in avanti.Monza-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn.: Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Pessina, Bondo; Colpani, Maldini, Mota; Djuric. All. Palladino.: Scuffet; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Deiola, Makoumbou, Nandez; Jankto; Shomurodov, Lapadula. All. Ranieri.