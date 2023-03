Gianluca Caprari, attaccante del Monza, parla a Dazn dopo il pareggio in casa del Verona: "Sapevamo che si trattava di una partita difficile, venivamo dalla sconfitta di Salerno e oggi volevamo dimostrare che giochiamo fuori bene quanto in casa".



SFIDA PERSONALE - "Il Verona è una squadra che mi è rimasta nel cuore, sento ancora molti ragazzi di qua".



COSA DIRA' A PETAGNA PER IL GOL ANNULLATO? - "Il VAR per fortuna c'è, prima questi fuorigioco non c'erano. Questo è il secondo gol che mi annullano, speriamo non ci sia il terzo. I miei gol? Da gennaio ho cambiato marcia".



OBIETTIVO IN CAMPIONATO - "Bisogna pensare partita dopo partita, il campionato è ancora lungo dunque finché la matematica non c'è dobbiamo continuare a macinare. Speriamo di arrivare il più in alto possibile".