Così Gianluca Caprari, attaccante del Monza, a Sky prima della partita contro la Lazio:



"Non c'è il rischio di entrare in campo pensando già allo scontro diretto con la Salernitana, perché anche questa sfida vale tre punti. L'ha dimostrato proprio la Salernitana, come noi con la Juve. Ogni partita va giocata. Noi veniamo da una bella vittoria, loro pure".