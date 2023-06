Monza sempre alla ricerca di un attaccante. Dopo l'ottima salvezza dello scorso campionato, la formazione brianzola sta cercando un elemento per il reparto offensivo per far salire ancora la qualità. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, uno dei profili adatti alla causa è Andrea Pinamonti. Il Sassuolo può cedere l'attaccante così come i biancorossi sono pronti allo scatto per acquistarlo. Sul centravanti neroverde è forte da tempo l'interesse della Lazio.