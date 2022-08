Il Monza corre ai ripari sul mercato dopo l'infortunio di Ranocchia. In uscita Sampirisi può raggiungere Mazzitelli al Frosinone, Ciurria verso il Venezia. Secondo la Gazzetta dello Sport, Galliani ha chiesto Bonifazi al Bologna. Che intanto insiste per il difensore Pantelis Chatzidiakos dell'AZ Alkmaar. Nel mirino anche l'italo-brasiliano Paulo Azzi del Modena, già cercato da Atalanta e Spezia. Per l'attacco spunta il portoghese Vitinha del Braga, in uscita Barrow si propone al Torino, da dove Bayeye può andare alla Reggina di Inzaghi: Situm richiesto dalla Reggiana.