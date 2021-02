Manuel Iori, capitano del Cittadella, parla a Dazn all'intervallo della sfida col Monza, ferma sullo 0-0, con un gol dubbio annullato a Beretta per fuorigioco: "Lo rivedremo... peccato. Sai che quando viene a Monza devi giocare anche contro qualcosa d'altro...". Sul tiro di Baldini, deviato, controlla l'attaccante del Citta che buca Di Gregorio col mancino. Per l'assistente del direttore di gara, però, l'ex Ascoli e Milan e oltre alla linea, mentre dal replay sembra proprio che l'11 dei veneti sia in posizione regolare.