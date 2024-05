Monza, Ciurria operato al ginocchio: stagione finita

56 minuti fa



Brutte notizie arrivano in casa Monza per Patrick Ciurria. L'esterno nato a Sassuolo classe 1995 è stato infatti costretto a fermarsi per un problema al ginocchio destro e gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno confermato la lesione del menisco laterale che ha richiesto l'intervento chirurgico.



QUANDO TORNA - I tempi di recupero sono solitamente di circa 20 giorni in base all'adattamento dei muscoli del giocatore, e di conseguenza, per questo motivo, la stagione dell'esterno può considerarsi praticamente conclusa.



IL COMUNICATO - Patrick Ciurria è stato sottoposto nei giorni scorsi a intervento di artroscopia diagnostica al ginocchio destro, con riscontro di lesione menisco laterale e conseguente sutura meniscale. L’intervento, effettuato a Barcellona presso la Clinica del Professor Ramon Cugat, è perfettamente riuscito. Il calciatore è rientrato oggi al Centro Sportivo Luigi Berlusconi-Monzello per intraprendere la fase riabilitativa.