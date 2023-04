, centrocampista del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro lo Spezia: "Ci stiamo divertendo a giocare insieme e penso che si veda.Siamo contenti di questa prestazione, abbiamo alzato l'asticella e adesso dobbiamo pensare a fare più punti possibili da qui alla fine"."L'anno scorso ho giocato in questo ruolo anche con Stroppa quando perdevamo, invece Palladino mi ha provato subito lì chiedendomi se me la sentissi. Ovviamente ho detto di sì, lavorando sulla fase difensiva nella quale facevo più fatica. Devo migliorare ancora, ma sono contento. Mi ricordo che mi chiamò nel suo studio dicendomi che voleva farmi giocare e io non vedevo l'ora visto che fin lì stavo trovando poco spazio. Lo ringrazio perché ha avuto tanto coraggio: è stato tutto fantastico".A DAZN ha proseguito, partendo dalla scommessa fatta con Carlos Augusto sulle proprie capacità realizzative:A parte gli scherzi, sono contento della vittoria e della prestazione della squadra, abbiamo alzato l'asticella e questo era importante"."Sinceramente, non ho avuto nessun fastidio o segnale. Lo Spezia è partito forte, bene: siamo stati bravi, con Di Gregorio che ha fatto un miracolo incredibile. Poi abbiamo trovato il gol, ci siamo sbloccati anche mentalmente e abbiamo espresso il nostro gioco. È una vittoria importante"."Non lo so, ma dico quello con l'Inter che è stato il primo in Serie A"."Mi prendono in giro nello spogliatoio. Ci tenevo a mandare un messaggio al nostro presidentissimo, lo aspettiamo"."Era esordire in Serie A e l'ho esaudito. Adesso la Nazionale, penso che ogni bambino abbia questo sogno".