Non dobbiamo essere tanto sopresi dal calciomercato fatto dal Monza. Adriano Galliani non è sicuramente nuovo del mestiere, anche se si trova in una squadra che in Serie A non ci era mai stata. Tra prestiti, parametri zero e acquisti mirati low cost, il Monza di Berlusconi e Galliani è riuscito a fare un mercato unendo esperienza e giocatori giovani, andando a spendere, per ora, soltanto 18 milioni di euro tra prestiti e cartellini. Ma appunto, il mercato non è ancora finito.



GRANDI NOMI E IL FUTURO LEGATO ALLA SALVEZZA – L’acquisto più oneroso fino ad ora è quello del ventunenne Andrea Carboni, preso dal Cagliari per la cifra di 4 milioni di euro. È arrivato poi a titolo gratuito Andrea Ranocchia, che porterà sicuramente molta esperienza, cosa che farà anche Alessio Cragno tra i pali. L’ex portiere arriva al Monza per un prestito (a 400mila euro) con diritto di riscatto fissato a 3,6 milioni di euro, che diventerebbe obbligo in caso di salvezza. Operazione analoga è quella che ha riportato a Monza il nome più importante di questo mercato della squadra di Berlusconi, ossia quello di Matteo Pessina. Il campione d’Europa e neocapitano del Monza arriva con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni in caso di salvezza. Diversa è l’operazione legata a Stefano Sensi, preso in prestito secco dall’Inter. Dunque, il futuro del club è legato molto ai risultati sul campo, ma probabilmente Galliani e Berlusconi vedono la salvezza come obiettivo minimo.



DOVE PUÒ ARRIVARE QUESTO MONZA? – In questo momento, la squadra di Berlusconi sembra essere anche vicino all’acquisto di Caprari. La campagna acquisti, fino ad ora, è stata sicuramente una delle più importanti del nostro campionato e altre squadre il cui obiettivo è la salvezza si sono rinforzate ma non quanto la squadra allenata da Stroppa. Per una neo promossa al primo anno nella massima categoria salvarsi è sicuramente il massimo, ma con un mercato del genere Berlusconi e Galliani sicuramente sperano in qualcosa di più. Ma le potenzialità sono quelle di una squadra che può arrivare anche nella parte sinistra della classifica, anche le variabili e gli imprevisti, nel corso della stagione, possono essere tanti.