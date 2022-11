"Non voglio far polemica, ma. Poi inspiegabilmente". È stato chiaro Graziano, agente di Alessio, nello spiegare il momento che sta vivendo l'ex portiere del Cagliari. Con la retrocessione del club sardo, il classe '94 era stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza al club di proprietà di Silvio Berlusconi. Con la, tanto che per Di Gregorio - che invece era stato il portiere della promozione in A - c'era stata anche la concreta possibilità di una cessione.L'inizio di stagione non aveva fatto presagire particolari problemi, con Cragno titolare all'esordio in Coppa Italia contro il Frosinone di inizio agosto. Poi, però,, relegando Alessio al ruolo di dodicesimo. Una, che evidentemente non può andare bene a un portiere che negli ultimi anni ha sempre fatto parte del giro della Nazionale. Lo scenario per un cambio di squadra a gennaio non è semplice: la formula del suo trasferimento in Brianza costringe un'. I nomi di, per un'eventuale eredità di Handanovic come vice Onana a giugno. Al momento, però, tutto è ancora fermo. In attesa di una soluzione, per sistemare un caso che non può fare bene a nessuno.