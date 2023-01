Il Monza batte un colpo e si regala il vice di Carlos Augusto. Come riferisce Sky Sport, è fatta per Franco Carboni: il classe 2003 di proprietà dell'Inter finisce anzitempo il suo prestito al Cagliari e arriva in Brianza in prestito per un anno e mezzo con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri. Nella giornata di lunedì le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.