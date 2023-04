Il portiere del Monza Michele Di Gregorio ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa dell'Inter:



"Per noi è una vittoria bellissima, il dottor Galliani ha fatto un bel discorso prima della gara, oggi per me era speciale sia per me sia per lui, con una cornice di pubblico pazzesca I nostri tifosi ci hanno spinto tantissimo oggi. Ora riguarderemo la partita insieme al Mister, ci miglioreremo in tutto come gruppo".