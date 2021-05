Il Monza cambia per tentare un nuovo assalto alla serie A. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, tra domani e mercoledì Adriano Galliani incontrerà Cristian Brocchi per comunicargli l'esonero. Per rispetto della persona e del lavoro fatto insieme in questi due anni, l'amministratore delegato del club brianzolo ha deciso di motivare questa decisione all'attuale tecnico in un summit chiarificatore. Per la successione ci sono diversi profili in corsa: Pippo Inzaghi è in pole, subito dietro rimangono le candidature di Roberto D'Aversa e Beppe Iachini.