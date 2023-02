Giulio Donati, ai microfoni di Dazn, ha commentato il successo del Monza sul Bologna: “Penso che siamo un bel gruppo, siamo sempre insieme. Tutti mi hanno fatto i complimenti per il gol. È una vittoria importante, che dà continuità. Il gol? Che emozione ma non guardiamo dove ci porta. Sono contento per la vittoria. Vivere queste domeniche ci fa bene. Da quando è arrivato mister Palladino, si è sviluppata una bella alchimia. Mi faccio trovare pronto e cerco di dare il massimo per la squadra. Bisogna sempre essere dei professionisti, sono sempre al 100%. L’Europa? C’è tanta qualità, non dobbiamo cambiare mai”.