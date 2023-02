Raffaele Palladino, allenatore del Monza, è intervenuto a Dazn prima della partita con il Bologna: "Carlos Augusto fino alla rifinitura stava bene, poi ha avuto un affaticamento e abbiamo preferito non rischiarlo e sono cose che possono succedere. Cercheremo di recuperarlo per il Milan, chi lo sostituirà farà una grande partita. Non era facile da quando sono arrivato io con la situazione non semplice, i tanti nuovi arrivi, i primi risultati che non arrivavano. E' stato fatto un percorso di crescita, la squadra adesso è convinta che in Serie A ci può stare. Tutti i complimenti che arrivano gratificano e ti stimolano. I complimenti di Thiago Motta? Mi farà piacere abbracciarlo".