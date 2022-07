Tutti vogliono il Monza. Il club brianzolo è ormai preda per giocatori a fine carriera, desiderosi di mettersi ancora in gioco con una nuova sfida. Come riportato dal Corriere della Sera, Marcelo e Dani Alves si sono proposti ad Adriano Galliani, ma l'orientamento del club resta quello di puntare su calciatori giovani e italiani.