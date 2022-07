Il Monza continua il suo mercato per rinforzarsi in vista della prima stagione in Serie A: Adriano Galliani è scatenato, l'ex dirigente del Milan piazza un acquisto al giorno e oggi è il turno del brasiliano Marlon. I biancorossi hanno trovato l'accordo per l'arrivo del difensore centrale che arriverà in prestito dallo Shakhtar Donetsk. Visite mediche già programmate per la prossima settimana.



EX SASSUOLO - Per il classe '95 si tratta di un ritorno in Italia. Marlon aveva già giocato in Serie A con la maglia del Sassuolo, totalizzando più di 60 presenze in tre stagioni dal 2018 al 2021.