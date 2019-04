Il Monza 1912 comunica che, a seguito della riunione tenutasi in data odierna con

la Commissione Provinciale di Vigilanza, è stata ottenuta l'agibilità per l'aumento

della capienza dello Stadio Brianteo a 7499 posti.



Un'operazione che rientra nel percorso di ammodernamento dell'impianto che nei

prossimi mesi darà alla luce altre importanti novità.



Considerando il sold out e le molte persone rimaste fuori dallo stadio in occasione

della semifinale di Coppa Italia contro il Vicenza, con questa modifica il Monza è

sempre più vicino ai propri tifosi, specialmente in vista della finale di Coppa Italia e dei

play off. La nuova capienza sarà già a regime dalla prossima partita casalinga di

Domenica 14 Aprile contro il Rimini.