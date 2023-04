Monza-fiorentina (domenica 23 aprile alle ore 15, in diretta streaming su Dazn) è una gara valida per la 31ª giornata di Serie A.



LE ULTIME - Palladino non può contare su Sensi, nuovamente ko, mentre per Italiano restano fuori Amrabat, Sirigu, Ikoné, Brekalo e Bonaventura.



PROBABILI FORMAZIONI



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Petagna.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Gonzalez, Barak, Sottil; Cabral.