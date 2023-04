Nella sua intervista a Monza-News l'ad del Monza, Adriano Galliani, ha parlato anche del futuro della panchina del club brianzolo con il contratto di Raffaele Palladino che scadrà a fine anno, ma per cui c'è la forte volontà di rinnovarlo.



FIDUCIA - "Con Palladino ci vediamo nei prossimi giorni, sicuramente raggiungeremo l'accordo. Non manca niente, con la salvezza raggiunta ci vedremo come da accordi. Confido nella sua permanenza".