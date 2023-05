Raffaele Palladino resta alla guida del Monza anche nella prossima stagione. A confermarlo in maniera pressoché ufficiale è l'amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani, che si è espresso così all'agenzia Ansa: "Con Palladino ci siamo stretti la mano, resterà un altro anno al Monza. Nella prossima settimana ci incontreremo, vedrete che si troverà l'accordo per prolungare. Non abbiamo mai parlato di soldi, ma confido ragionevolmente che Palladino resti a Monza".



Palladino, per la prima volta in carriera alla guida di una formazione di Serie A dopo l'esperienza con la squadra Primavera, è subentrato all'esonerato Stroppa lo scorso 13 settembre collezionando sino ad oggi 43 punti, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi ed altrettante sconfitte. Il suo attuale contratto col Monza scade il prossimo 30 giugno.